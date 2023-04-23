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Районный конкурс «Мисс Весна» среди учащихся провели в Лунинце
В средней школе № 4 Лунинца состоялся конкурс красоты и таланта РК ОО «БРСМ» «Мисс Весна» среди учащихся 8 — 11 классов.
Победительницей конкурса стала ученица 11 класса Виктория Герасимчук. Остальные участницы конкурса стали обладательницами не менее значимых номинаций конкурса.
Информация отдела по образованию Лунинецкого райисполкома
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