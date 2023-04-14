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Районный кросс состоялся в Лунинце (фоторепортаж)

14.04.2023
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В Сосновом бору за гимназией в Лунинце состоялся районный кросс.

В соревнованиях принимали участия команды общеобразовательных школ района. Мальчишки и девчонки 6-11 классов соревновались на дистанциях от 500 до 2000 метров.

По итогам выступлений юных спортсменов будет сформирована команда Лунинецкого района, которая в 22 апреля отправится в Иваново для участия в областных соревнованиях по кроссу.

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