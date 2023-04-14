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Районный кросс состоялся в Лунинце (фоторепортаж)
В Сосновом бору за гимназией в Лунинце состоялся районный кросс.
В соревнованиях принимали участия команды общеобразовательных школ района. Мальчишки и девчонки 6-11 классов соревновались на дистанциях от 500 до 2000 метров.
По итогам выступлений юных спортсменов будет сформирована команда Лунинецкого района, которая в 22 апреля отправится в Иваново для участия в областных соревнованиях по кроссу.
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