Районный субботник организовали на Лунинетчине (большой фоторепортаж)

Несмотря на не совсем весеннюю погоду лунинчане активно присоединились к районному субботнику.

Наиболее масштабные работы велись на пустыре возле стоматологической поликлиники и на старом кладбище по улице Советская, также земляки очищали территорию возле водоемов — прудов на Бохоново и каналов в райцентре. Чище стал берег озера Белое и лесные угодья.

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