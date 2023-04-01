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Районный субботник организовали на Лунинетчине (большой фоторепортаж)

01.04.2023
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Несмотря на не совсем весеннюю погоду лунинчане активно присоединились к районному субботнику.

Наиболее масштабные работы велись на пустыре возле стоматологической поликлиники и на старом кладбище по улице Советская, также земляки очищали территорию возле водоемов — прудов на Бохоново и каналов в райцентре. Чище стал берег озера Белое и лесные угодья.

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Александр Ковко

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