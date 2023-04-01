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Районный субботник в Микашевичах

01.04.2023
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Работники предприятий, организаций и учреждений Микашевич поддержали районный субботник. Его участники занимались уборкой прошлогодней листы и сухой растительности на ведомственных территориях, приведением в порядок клумб, элементов вертикального озеленения, а также непосредственно своих зданий и сооружений. Не остались без внимания трудового десанта и участки, закреплённые за коллективами специальным решением горисполкома.

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