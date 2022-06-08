Районный выпускной бал и ограничение на продажу спиртного в Лунинецком районе

10 июня в Лунинце на городской площади состоится районный выпускной бал

Начало в 18.00

Напоминаем, что, как сообщалось ранее, на территории Лунинецкого района с 08.00 до 24.00 будет ограничена продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив 10 июня 2022 г. – в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.

Ограничения не распространяются на реализацию алкогольных напитков торговыми объектами, осуществляющими розничную торговлю, для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.

Также будет ограничена розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов в соответствии с абзацем 4 пункта 1 решения Брестского облисполкома от 31.05.2018 г. №326 «О порядке реализации пива и слабоалкогольных напитков: 10 июня 2022 г. с 08.00 до 08.00 11 июня 2022 г