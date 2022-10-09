Раньше так нельзя было!» ЗАКОН О ЗЕМЛЕ: наследство, «самоволки» и амнистия (видео)

С 1 января 2023 года можно будет отчуждать участки и менять их целевое назначение. Об этом в проекте «Страна говорит» рассказал начальник главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Сергей Костров

Участники проекта обсудили обновленный Кодекс о земле, часть норм которого начала действовать с 1 сентября. Сергей Костров рассказал, что нормы, которые вступят в силу с 1 января 2023 года, позволят гражданам получать дополнительные земельные участки без проведения аукциона и без реконструкции жилых домов. Сергей Костров подчеркнул, что эта норма касается также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для расширения производства они также могут получить такие земельные участки без проведения аукциона.

Следующая норма, которая, по словам Сергея Кострова, назревала давно, касается возможности изменения целевого назначения: «Речь идет о земельных участках, которые предоставлены для строительства и обслуживания объектов. Ранее было так: если земельный участок был предоставлен для строительства и обслуживания объекта, то до завершения его строительства целевое назначение участка изменить было нельзя. С 1 января 2023 года кодекс позволит это сделать».

Еще один важный момент касается земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства. «Если посмотреть на нашу карту, мы увидим ряд таких земельных участков, которые расположены в границах жилой застройки, на них можно смело строить жилые дома, они не противоречат ни генпланам, ни самой застройке территории. Но менять их целевое назначение до этого было нельзя», — отметил Сергей Костров.

Изменения коснулись и совершения сделок с земельными участками, которые с 1 января следующего года можно будет отчуждать. «Опять же, это возможно при соблюдении ряда условий. Раньше пустой земельный участок нельзя было продать, а сегодня это возможно. Но одно из важных условий касается того, что срок строительства объекта на таком участке не будет меняться. Таким образом, приобретатель этого земельного участка обязан построить объект в те сроки, которые определены первоначально при выдаче данного земельного участка», — обратил внимание Сергей Костров.

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