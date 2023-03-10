Раскрепощение регионов и предприятий. Президент Беларуси поручил до 1 мая внести предложения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до 1 мая проработать и внести ему предложения по раскрепощению регионов и предприятий при принятии управленческих решений. Об этом он заявил на заседании Совета Министров.

Глава государства сделал акцент на скорости принятия экономических решений, имеющей важное значение для любой отрасли экономики. «Как показал мониторинг по регионам, предприятиям жизненно необходима возможность самим принимать решения. Зарегламентированные условия, в которых они сегодня работают, тормозят весь процесс. А мы, если хотим развиваться и дальше, должны работать в условиях экономической мобилизации, — подчеркнул Президент. — Поэтому максимально упростите все процедуры — от закупок до выдачи сертификатов готовой продукции».

Александр Лукашенко поручил Администрации Президента проработать и до 1 мая внести предложения по раскрепощению регионов и предприятий. «Пусть губернаторы (максимум — губернаторы) принимают все решения, не надо тащить их (эти решения. — Прим. БЕЛТА) наверх, на Президента», — сказал он.

При этом особое внимание глава государства обратил на необходимость снижать долю убыточных предприятий в госсекторе. «Есть прибыль — значит, предприятие работает нормально. Поэтому рентабельность и рост прибыли должны стать главными критериями для оценки эффективности работы руководителя любого уровня», — сделал акцент Президент.

«Особое внимание надо уделять дисциплине расчетов. Я уже не раз подчеркивал: не будет порядка с долгами — не будет нормального функционирования экономики. А воз и ныне там. Причем самые большие проблемы — как раз у аграрного сектора, которому государство оказывает колоссальную поддержку», — добавил белорусский лидер.

belta.by

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