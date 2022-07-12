Раскрыты подробности финансирования из-за рубежа белорусских независимых профсоюзов

Подробности финансирования из-за рубежа белорусских независимых профсоюзов прозвучали в эфире телеканала «Беларусь 1»,

В фильме приведены факты, подтверждающие, что Белорусский конгресс демократических профсоюзов, Свободный профсоюз металлистов, РЭП (профсоюз работников радиоэлектронной промышленности) использовали простых рабочих в корыстных целях. Прикрываясь благими намерениями, они регулярно получали финансирование из-за рубежа.

В эфире прозвучали отрывки интервью председателя Свободного профсоюза металлистов Александра Бухвостова. «Антусевич (заместитель председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов. — Прим. БЕЛТА) — все шло через него, потому что был канал получения средств в Вильнюсе. Он привозил деньги, в том числе и наши, — рассказал Александр Бухвостов. — Говорил, приходите, есть вопрос. Я приходил, и он мне отдавал эти деньги, которые поступали в наш адрес. В этом году это было 4,5-5 тыс. евро. Я получал эти деньги у него. Никаких бумаг, ничего».

Следует уточнить, что помощь, полученная организациями и индивидуальными предпринимателями, как и ранее, подлежит регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь. При этом Декретом устанавливается срок обращения получателей помощи за ее регистрацией — не позднее 3 месяцев со дня поступления помощи. В случае нарушения указанного срока предусмотрена административная ответственность, а при повторном и уголовная.

«Эти деньги не проходили регистрацию в Департаменте по гуманитарной деятельности, — уточнил Александр Бухвостов. — Мы не выработали эту систему обращаться о регистрации. Эти деньги не были зарегистрированы и, естественно, не попадали в систему налогообложения. Да, согласен, можно отнести к тому, что это нал».

Согласно белорусскому законодательству за такую противоправную деятельность предусмотрено наказание — лишение свободы до 7 лет. В Германии, к слову, за такое же мошенничество можно получить до 10 лет тюрьмы, а в США — 15.

«Я получала зарплату в конверте. Точно так же получали мои товарищи, — добавила активист Свободного профсоюза металлистов. — Мы получали деньги от Бухвостова. Дальше я, как редактор сайта, передавала их копирайтеру сайта, он помогал в ведении социальных сетей. Также были предусмотрены небольшие вознаграждения для сотрудников. Эти вознаграждения передавались таким же способом, в конвертах».

В фильме представлены фрагменты, раскрывающие многие серые схемы деятельности независимых профсоюзов. Основная цель независимых профсоюзов — выбивание и распил западных серых денег, в том числе на личные прихоти, под предлогом поддержки интересов простых рабочих, которые не получили никакой помощи. Такой вывод делают создатели фильма.