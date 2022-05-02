На шляху да храмаОбщество

Расписание богослужений в храмах Лунинца на Радуницу

02.05.2022
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3 мая, вторник. Радуница. Поминовение усопших

Расписание богослужений в КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ ХРАМЕ:

7.30 – часы;

8.30 – литургия (по окончании – панихида).

Расписание богослужений в ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ»:

7.00 – божественная литургия. Великая Панихида.

11.00 – освящение могил на кладбище

Свято-Михайловская часовня на городском кладбище (7 километр)

Будет открыта с 9.00.

11.00 – панихида и освящение могил.

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