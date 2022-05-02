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Расписание богослужений в храмах Лунинца на Радуницу
3 мая, вторник. Радуница. Поминовение усопших
Расписание богослужений в КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ ХРАМЕ:
7.30 – часы;
8.30 – литургия (по окончании – панихида).
Расписание богослужений в ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ»:
7.00 – божественная литургия. Великая Панихида.
11.00 – освящение могил на кладбище
Свято-Михайловская часовня на городском кладбище (7 километр)
Будет открыта с 9.00.
11.00 – панихида и освящение могил.