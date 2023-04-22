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Расписание богослужений в храмах Лунинца, освящение могил на Радоницу
Расписание богослужений в храмах Лунинца на Радоницу
Храм Воздвижения Креста Господня
23.04 (воскресенье)- АНТИПАСХА
08.30 — ЧАСЫ
09.00- БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
24.04 (понедельник)
16.00 Приём записок о упокоении
25.04 (вторник) Радоница
07.30 Часы
08.00 Божественная Литургия
09.00 Панихида
Свято-Михайловская часовня (городское кладбище, 7 км)
11.00 Панихида (часовня будет открыта с 8.00)
Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших»
23.04, Вс. Антипасха
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
09.00 Божественная литургия
17.00 Акафист
24.04, Пн. Седмица 2-я по Пасхе
17.30 Заупокойный парастас
25.04, Вт. Муромской (ХІІ) и Белыничской (ХІІІ) икон Божией Матери. Радоница. Поминовение усопших
07.00 Божественная литургия. Великая панихида
11.00 Освящение могил на кладбище
Расписание богослужений в храмах Микашевич и Вичина, освящение могил на Радоницу
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