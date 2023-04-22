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Расписание богослужений в храмах Лунинца, освящение могил на Радоницу

22.04.2023
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Расписание богослужений в храмах Лунинца на Радоницу

Храм Воздвижения Креста Господня

23.04 (воскресенье)- АНТИПАСХА
 
08.30 — ЧАСЫ
 
09.00- БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
 
24.04 (понедельник)
 
16.00 Приём записок о упокоении
 
25.04 (вторник) Радоница
 
07.30 Часы
 
08.00 Божественная Литургия
 
09.00 Панихида
 
Свято-Михайловская часовня (городское кладбище, 7 км) 
 
11.00 Панихида (часовня будет открыта с 8.00)
 

Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших»

23.04, Вс. Антипасха

Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.

09.00 Божественная литургия

17.00 Акафист

24.04, Пн. Седмица 2-я по Пасхе

17.30 Заупокойный парастас

25.04, ВтМуромской (ХІІ) и Белыничской (ХІІІ) икон Божией Матери. Радоница. Поминовение усопших

07.00 Божественная литургия.  Великая панихида

11.00 Освящение могил на кладбище

Расписание богослужений в храмах Микашевич и Вичина, освящение могил на Радоницу

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