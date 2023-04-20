Расписание богослужений в храмах Микашевич и Вичина, освящение могил на Радоницу

Расписание богослужений в храме Рождества Иоанна Предтечи в г. Микашевичи с 22 по 25 апреля:

22 апреля — суббота в 17.00 вечернее Богослужение (Антипасха).

23 апреля — воскресение в 8.00 литургия, молебен (можно подать записочки и заказать молебен). После службы будут раздавать артос.

24 апреля — понедельник в 17.00 вечернее Богослужение.

25 апреля Радоница (день особого поминовения усопших) — вторник в 7.00 литургия.

Заупокойная лития, освящение могилок:

24 апреля д. Запросье с 11.00.

24 апреля д. Ситница с 12.00.

25 апреля в г. Микашевичи с 10.30 (возможно чуть раньше).

Расписание богослужений в храме Святой Живоначальной Троицы д. Вичин 24-25 апреля:

​24​ апреля – понедельник

​ аг. Дворец

11.00 — Панихида. Освящение могил.

​ д. Вичин

13.00 — Панихида. Освещение могил

25 апреля — вторник.

​ Храм Святой Живоначальной Троицы д. Вичин.

​ 8.30 — Часы. Божественная Литургия.

​ д. Бродница

11.00 — Панихида. Освящение могил.

​ аг. Дворец

13.00 — Панихида. Освящение могил.

Подготовила Наталья Лялюк