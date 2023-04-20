Расписание богослужений в храмах Микашевич и Вичина, освящение могил на Радоницу
Расписание богослужений в храме Рождества Иоанна Предтечи в г. Микашевичи с 22 по 25 апреля:
22 апреля — суббота в 17.00 вечернее Богослужение (Антипасха).
23 апреля — воскресение в 8.00 литургия, молебен (можно подать записочки и заказать молебен). После службы будут раздавать артос.
24 апреля — понедельник в 17.00 вечернее Богослужение.
25 апреля Радоница (день особого поминовения усопших) — вторник в 7.00 литургия.
Заупокойная лития, освящение могилок:
24 апреля д. Запросье с 11.00.
24 апреля д. Ситница с 12.00.
25 апреля в г. Микашевичи с 10.30 (возможно чуть раньше).
Расписание богослужений в храме Святой Живоначальной Троицы д. Вичин 24-25 апреля:
24 апреля – понедельник
аг. Дворец
11.00 — Панихида. Освящение могил.
д. Вичин
13.00 — Панихида. Освещение могил
25 апреля — вторник.
Храм Святой Живоначальной Троицы д. Вичин.
8.30 — Часы. Божественная Литургия.
д. Бродница
11.00 — Панихида. Освящение могил.
аг. Дворец
13.00 — Панихида. Освящение могил.
Подготовила Наталья Лялюк