ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Рaсписaние богослужений в хрaмaх Лунинцa
В КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ ХРАМЕ:
19 августа, пятница. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
8.30 – часы;
9.00 – литургия, по окончанию – освящение плодов.
20 августа, суббота
10.00 – панихида;
11.00 – крещение детей;
18.00 – всенощное бдение.
21 августа, воскресенье
8.30 – часы;
9.00 – литургия;
18.00 – акафист Св. Николаю.
В ХРАМЕ В ЧЕТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ»:
19 августа, пятница
9.00 – литургия;
10.30 – освящение плодов;
18.30 акафист Иисусу Сладчайшему (Будет совершаться в часовне возле больницы).
20 августа, суббота
8.00 – литургия;
9.45 – панихида;
10.45 – совершение Таинства Крещения;
17.00 – всенощное бдение.
21 августа, воскресенье.
9.00 – божественная литургия;
17.00 – храмовый акафист;
18.30 – акафист Иисусу Сладчайшему (Будет совершаться в часовне возле больницы).