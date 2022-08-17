На шляху да храмаНовости районаОбщество

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Рaсписaние богослужений в хрaмaх Лунинцa

17.08.2022
379

В КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ ХРАМЕ:

19 августа, пятница. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

8.30 – часы;

9.00 – литургия, по окончанию – освящение плодов.

20 августа, суббота

10.00 – панихида;

11.00 – крещение детей;

18.00 – всенощное бдение.

21 августа, воскресенье

8.30 – часы;

9.00 – литургия;

18.00 – акафист Св. Николаю.

В ХРАМЕ В ЧЕТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ»:

19 августа, пятница

9.00 – литургия;

10.30 – освящение плодов;

18.30 акафист Иисусу Сладчайшему (Будет совершаться в часовне возле больницы).

20 августа, суббота

8.00 – литургия;

9.45 – панихида;

10.45 – совершение Таинства Крещения;

17.00 – всенощное бдение.

21 августа, воскресенье.

9.00 – божественная литургия;

17.00 – храмовый акафист;

18.30 – акафист Иисусу Сладчайшему (Будет совершаться в часовне возле больницы).

 

 

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Поддержка работников сельхозорганизaций во время уборочной кампaнии (Лунинецкий рaйон)

Поддержка работников сельхозорганизaций во время уборочной кампaнии (Лунинецкий рaйон)

17.08.2022
Photo of Профсоюз рaботников AПК помогaет в подготовке детей к школе (Лунинецкий рaйон)

Профсоюз рaботников AПК помогaет в подготовке детей к школе (Лунинецкий рaйон)

17.08.2022
Photo of «Есть что-то новое — завтра мы там будем». Лукашенко рассказал, как выбирает маршруты своих поездок

«Есть что-то новое — завтра мы там будем». Лукашенко рассказал, как выбирает маршруты своих поездок

17.08.2022
Photo of Лунінчаніна асудзілі за нaркотыкі

Лунінчаніна асудзілі за нaркотыкі

17.08.2022
Photo of Еще одна косуля пала от литовской колючки

Еще одна косуля пала от литовской колючки

17.08.2022
Photo of «Белорусский путь, праздник в Микашевичaх и бабушки-спасатели» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 17 августа

«Белорусский путь, праздник в Микашевичaх и бабушки-спасатели» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 17 августа

17.08.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть