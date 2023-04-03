Текущий ремонт и асфальтирование дорог между населёнными пунктами в Лунинецком районе

В планах ДРСУ-101 на 2023 год текущий ремонт с асфальтированием нескольких автодорог в Лунинецком районе. А именно:

— 2,1 км (от 3 по 5,1 км) автодороги Н-33 «Ситницкий Двор-Синкевичи-Лутовень»,

— 3,3 км (от 7,4 до 9,8 и от 20,1 до 21,3 км) дороги Н-32 «Сосновка-Лахва-Синкевичи»,

— 2,2 км (от 4,2 до 6,4 км) дороги Н-27 «Лунин-Белое озеро-Бостынь»

— 1,7 км (от 0,3 до 2,1 км) дороги Н-73 «Лунинец – с/т «Мелиоратор-90»-до а/д Н-44 «Дятловичи-Куповцы-Язвинки».

Кроме этого, на дорогах района обновят несколько остановочных пунктов для автобусов. «На все эти работы из дорожного фонда и областного бюджета выделено почти 3,4 миллиона рублей. Это без учета ежегодных работ по содержанию и ямочному ремонту других дорог», – пояснил заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Сергей Черненко.

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