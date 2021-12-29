Общество

Рассматривается возможность выплаты семейного капитала при рождении второго ребенка

Правительство рассматривает возможность выплаты семейного капитала при рождении второго ребенка. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью МТРК “Мир”,.

“Мы видим, и это показывают наши исследования и социологические опросы, что рождаемость не находится в прямой зависимости от материальных благ. Здесь играют роль очень много факторов, в том числе и карьера, то есть подход такой – сначала надо сделать карьеру, а потом, когда ты уже добился каких-то высот, можно подумать и о детях. А потом на детей уже не остается времени или биологических возможностей”, – сказал Роман Головченко.

Тем не менее, как отметил премьер-министр, фактор выплаты семейного капитала имеет определенную мотивирующую функцию. Правительство сейчас рассматривает возможность введения семейного капитала начиная с рождения второго ребенка, сопоставляя эту достаточно серьезную выплату с возможностями бюджета.

belta.by

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