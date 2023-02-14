Общество

Расходы на содержание домов-интернатов в Брестской области увеличат в 2023 году

14.02.2023
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 В Брестской области в 2023 году расходы на содержание домов-интернатов увеличат на 18%, сообщил заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Василий Соловчук.

На этот год областным бюджетом на реализацию мероприятий социальной защиты запланировано Br49,7 млн — это на 14% больше суммы, освоенной в минувшем году. В том числе на содержание и развитие домов-интернатов будет выделено Br39,5 млн (в 2022-м Br33,3 млн), программу занятости — Br4,2 млн (Br5,4 млн), обеспечение инвалидов техническими средствами социальной реабилитации — Br5,9 млн (Br4,8 млн).

По государственной программе «Социальная защита» предусмотрено реализовать ряд значимых проектов. Так, в Пружанском районе в агрогородке Лысково запланирована реконструкция школы под отделение круглосуточного пребывания пожилых граждан на 24 места. В этом году также планируется открыть стационарный социальный пункт в Каменецком районе. Будет начато строительство столовой в Шерешевском доме-интернате, начнется реконструкция столовой и прачечной в Городищенском детском доме-интернате. Кроме того, будет изготовлена проектно-сметная документация по реконструкции здания Малоритского территориального центра социального обслуживания населения.

Работа по укреплению материально-технической базы стационарных соцучреждений шла и в минувшем году. К примеру, в Леснянском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Барановичском районе капитально отремонтировали пандусы и входные группы в жилых корпусах, поменяли систему отопления столовой и актового зала. В Телеханском психоневрологическом доме-интернате в Ивацевичском районе заменили два пассажирских и грузовой лифт, завершили ремонт двух этажей в жилом корпусе. В Городищенском доме-интернате отремонтировали кровлю пищеблока, в Коссовском — отделения для лежачих больных.

Выделенные в прошлом году из бюджета средства на реализацию мероприятий госпрограммы в домах-интернатах освоены в полном объеме. Помимо этого, учреждениям оказана гуманитарная и спонсорская помощь почти на Br460 тыс. Благодаря этому они дополнительно закупили мягкий инвентарь, памперсы, подгузники, ходунки, бытовую и компьютерную технику, технологическое оборудование, мебель, хозяйственные и канцелярские товары.

Развивают учреждения и такую форму, как предоставление услуг краткосрочного, временного и постоянного проживания на платной основе. Такими услугами домов-интернатов в прошлом году воспользовались 211 человек. В местный бюджет возмещено Br1,1 млн, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2021 годом.

belta.by

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