Благотворительный вечер в поддержку детей с инвалидностью в Лунинце

1 июня 2022 года, в День защиты детей, в Лунинецкой центральной районной библиотеке состоялся благотворительный вечер в поддержку детей с инвалидностью. Вечер собрал неравнодушных людей, готовых подарить своё тепло детям с особенностями здоровья.

Лунинецкая центральная районная библиотека – это не только центр литературной жизни города и района. Это современный информационный, образовательный, краеведческий, культурный и досуговый центр. А ещё это место для общения и обучения, пространство для людей активных, творческих и деятельных, площадка для воплощения в жизнь многих общественных инициатив. Одна из самых ярких таких инициатив, воплощённых в жизнь – арт-студия «В фокусе палитры». Дети с особенностями развития занимаются здесь рисованием, лепкой, аппликацией.

Гости вечера совершили экскурсию по арт-студии, познакомились с выставкой работ её воспитанников, стали свидетелями мастер-класса по творческому рисунку. Хорошее настроение и своё музыкальное творчество дарили присутствующим Василий Руденко и вокальная студия «Я пою».

Замечательно, что в нашем городе есть такое место, где заботятся о развитии подрастающего поколения, о людях, нуждающихся в социокультурной поддержке. Об этом в своих выступлениях говорили настоятель храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» протоиерей Сергий Крышталь, председатель Лунинецкого районного Совета депутатов Виктор Рафалович, заместитель прокурора района Александр Коховец.

Со словами благодарности в адрес всех участников благотворительного вечера выступили партнёры проекта: заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания государственного учреждения «Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения» Елена Лавренчук, председатель районной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов» Валерий Павлюкевич и директор государственного учреждения культуры «Лунинецкая районная централизованная библиотечная система» Елена Кишкевич.

В рамках благотворительного вечера прошла акция «Добрый хлеб»: за символическую цену можно было приобрести хлебобулочные изделия и сладости от Лунинецкого хлебозавода и филиала «Общепит» Лунинецкого райпо. Своей продукцией детей угощали магазин «СЕЗАМ» и кафе «Амир». Разыграно 2 подарочных сертификата от кафе «Амир».

Большой интерес вызвал арт-аукцион, где лотами были творческие работы воспитанников арт-студии. Гости с восторгом рассматривали творения студийцев и активно включились в торги. Кроме аукциона картины можно также было приобрести на выставке-продаже.

Организаторы выражают огромную благодарность за материальную поддержку и помощь в проведении благотворительного вечера: Лунинецкому районному Совету депутатов, Суду Лунинецкого района, Прокуратуре Лунинецкого района, ОАО «Полесьеэлектромаш», Лунинецкому хлебозаводу, Лунинецкому райпо, УП «Еврорейс», фермерскому хозяйству Новицких, протоиерею Сергию Крышталю, предпринимателю Игорю Прокоповичу, магазину «СЕЗАМ», кафе «Амир», цветочной мастерской «Амели», швейному салону «Валентина», парикмахерской «Афродита», а также руководителю коллектива Дома культуры железнодорожников ст. Лунинец Дмитрию Обровцу, как ведущему вечера.

По материалам Лунинецкой центральной районной библиотеки