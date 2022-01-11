Разговор о нашей жизни: экономика, социальная сфера и изменения Конституции (Лунинецкий район)

Руководитель района Александр Пачко сегодня, 11 января, провёл встречу с работниками Лунинецкого лесхоза.

Александр Николаевич рассказал о социально-экономическом развитии Лунинецкого района. Акцентировал внимание на проекте изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, обсуждение которого активно ведётся в обществе. Так же участники встречи могли задать волнующие их вопросы.

Подробности в газете “Лунінецкія навіны” за пятницу, 14 января.