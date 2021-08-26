Виктор Рафалович говорил о насущном с работниками Дятловичского цеха деревообработки

В рамках информационно-пропагандистской работы прошла встреча председателя райсовета Виктора Рафаловича с работниками Дятловичского цеха деревообработки Лунинецкого лесхоза.

Основной темой беседы стал “Большой разговор” Главы государства, который состоялся 9 августа. В контексте последних событий коснулись давления коллективного Запада на суверенную Беларусь через санкции, дали оценку событиям годичной давности, с точки зрения сегодняшнего дня проанализировали борьбу с коронавирусом.

Присутствующие на встрече работники не ограничились глобальными вопросами, поинтересовавшись у Виктора Анатольевича перспективами благоустройства некоторых местных улиц и дорог, а также некоторыми нюансами проведения районного фестиваля-ярмарки “Дожинки-2021”, который состоится уже в эту субботу. К слову, именно Дятловичи будут принимать в этом году главный хлеборобский праздник.