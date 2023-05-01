Размеры пособий семьям, воспитывающим детей, увеличиваются с 1 мая

В Беларуси с 1 мая увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Новые размеры установлены на период с 1 мая по 31 июля 2023 года, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты.

Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка составит 10 БПМ (Br3 521,30), а при рождении второго и последующих детей — 14 БПМ (Br4 929,82).

Женщинам, которые стали на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, единовременно выплатят 100% БПМ или Br352,13.

Семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет каждый месяц будут выплачивать 50% БПМ или Br176,07.

Ежемесячное пособие на детей старше трех лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством, составит: на ребенка-инвалида — 70% БПМ или Br246,49, не имеющих инвалидности — 50% БПМ или Br176,07.

В Минтруда также назвали размеры ежемесячного пособия в связи с уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. При первой и второй степени утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с третьей и четвертой степени утраты здоровья до исполнения ребенку трех лет положено 100% БПМ или Br352,13; с третьей и четвертой степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3-летнего возраста — 120% БПМ или Br422,56.

Отдельный размер пособия действует в отношении детей в возрасте до 18 лет, инфицированных ВИЧ, каждый месяц будут выплачивать 70% БПМ или Br246,49.

belta.by

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