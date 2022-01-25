Общество

Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет вырастут с 1 февраля

25.01.2022
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С 1 февраля в Беларуси увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Размер пособия на первого ребенка составит Br539,56, на второго и последующих детей – Br616,64, на ребенка-инвалида – Br693,72.

Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет перерасчитываются дважды в год: с 1 февраля и 1 августа. Соответственно новые суммы пособия будут действовать по 31 июля включительно.

“Темп роста размеров пособия с февраля составит 108,8% по сравнению с январем текущего года и 114,1% – с февралем 2021-го”, – отметили в Минтруда и соцзащиты.

В ведомстве добавили, что в 2022 году на выплату пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет запланировано Br1,7 млрд.

Размер данного пособия зависит от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал: на первого ребенка – 35% суммы, на второго и последующих детей – 40%, на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения – 45%.

Среднемесячная зарплата за IV квартал 2021 года, размер которой применялся для исчисления данного пособия, составила Br1541,6.

belta.by

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