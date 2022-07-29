Общество

Размеры соцвыплат семьям с детьми, пожилым и инвалидам увеличиваются с 1 августа

29.07.2022
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В Беларуси в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ) с 1 августа увеличиваются размеры социальных выплат семьям с детьми, пожилым гражданам, инвалидам, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

С 1 августа единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка будет составлять Br3285 (+ Br173,5), при рождении второго и последующих детей — Br4599 (+ Br243).

Увеличиваются также размеры иных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемых от БПМ. Так, изменение БПМ влияет и на общий размер выплат в период ухода за ребенком в возрасте до 3 лет семьям с двумя и более детьми. Если в этот период в семье воспитывается ребенок (дети) от 3 до 18 лет, то семье помимо пособия на ребенка до 3 лет выплачивается еще одно дополнительное пособие в размере 50% БПМ. В результате ежемесячно суммарно семья будет получать Br799,73 (Br635,48 — на ребенка до 3 лет и Br164,25 — на ребенка (детей) от 3 до 18 лет).

Семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, выплачивается пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей. Это пособие выплачивается на каждого ребенка старше 3 лет. Размер выплаты на ребенка-инвалида составляет 70% БПМ — Br229,95, на других детей в семье — 50% БПМ — Br164,25. Суммарный размер выплат семье составит от Br394,2 (в зависимости от числа детей старше 3 лет).

Расходы на финансирование пособий на детей, исчисляемых от БПМ, в августе составят более Br63 млн, в том числе порядка Br3,5 млн на повышение в связи с ростом БПМ. В целом расходы на эти выплаты в 2022 году составят порядка Br800 млн.

Пособия семьям, воспитывающим детей, исчисляемые из БПМ, выплачиваются на 185 тыс. детей.

Что касается выплат пожилым гражданам, с 1 августа увеличатся также «возрастные» доплаты к пенсиям, получателями которых являются около полумиллиона человек в возрасте 75 лет и старше. Для людей в возрасте 75 — 79 лет размер этих выплат составит Br61,6, 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) — Br123,2, а при наличии инвалидности первой группы — Br164,26.

Расходы на их финансирование в августе составят около Br51 млн, в том числе около Br3 млн на повышение в связи с ростом БПМ. В целом расходы на «возрастные» доплаты в 2022 году составят около Br580 млн.

С 1 августа увеличиваются размеры социальных пенсий инвалидам и детям-инвалидам. Инвалидам первой группы, в том числе инвалидам с детства, это будет Br361,35, инвалидам с детства второй группы — Br312,08, инвалидам второй группы — Br279,23, инвалидам третьей группы — Br246,38. Размер социальных пенсий детям-инвалидам до 18 лет при первой степени утраты здоровья составит Br262,8, при второй — Br279,23, третьей — Br312,08, четвертой — Br361,35.

Расходы на их финансирование в августе составят более Br19 млн, в том числе Br1 млн на повышение в связи с ростом БПМ. В целом расходы на выплату социальных пенсий инвалидам в 2022 году составят, по оценке, Br222 млн.

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