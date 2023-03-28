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Разрешен ли лов рыбы на живца в период весеннего нерестового запрета? Рассказывает специалист

28.03.2023
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В соответствии с Правилами любительского рыболовства в период весеннего запрета разрешается любительское рыболовство, осуществляемое рыболовом одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащённым одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных, или двойных, или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду, со льда, искусственных сооружений, кроме перечисленных в абз. 15 ч. 1 п.  38 настоящих Правил (с железнодорожных и иных мостов, плотин, у шлюзов, насосных станций, других гидротехнических сооружений, в отношении которых установлены ограничения и запреты на хозяйственную деятельность, на расстоянии ближе 50 метров в обе стороны от границ указанных технических сооружений).

Следовательно, осуществляя лов рыбы удочкой, можно использовать как естественную, так и искусственную приманку. В случае использования спиннинга — только искусственную.

А.В. Монич, заместитель начальника  Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира                         

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