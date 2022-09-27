Разыскиваемых троих детей обнаружили по дороге в Брест

Разыскиваемых в Пинском районе троих воспитанников школы-интерната обнаружили на границе Ивановского и Дрогичинского районов — беглецов помогли найти водители, сообщили в райисполкоме.

Ушедших 26 сентября в неизвестном направлении из Молотковичской вспомогательной школы-интерната троих детей 12, 13 и 15 лет нашли в течение суток. У одного из подростков уже был за плечами «побег» в Брест на попутках. Правоохранители предположили, что мальчик с особенностями интеллектуального развития вновь воспользуется отработанной схемой и отправится тем же путем, взяв с собой товарищей.

«В розыске несовершеннолетних решили прибегнуть к помощи общественности: разослали информацию о них в различные паблики, чаты водителей и попутчиков, сельские группы в соцсетях и мессенджерах. Расчет оказался верным. Сегодня во второй половине дня в милицию поступило сообщение о подходящей под описание группе мальчиков, двигающихся по дороге М10 в сторону Бреста», — рассказали в райисполкоме.

Оперативники выехали на место обнаружения ребят и догнали их уже на границе Ивановского и Дрогичинского районов. Сейчас с ними все в порядке. По факту самовольного ухода учеников из интернатного учреждения ведется проверка.