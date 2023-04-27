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Разыскиваются подозреваемые в краже имущества и велосипеда в Лунинце

27.04.2023
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Лунинецким РОВД По подозрению в хищении имущества по ул. Короткевича  Лунинца устанавливается личность двоих парней.

Видео по ссылке

Кроме этого 26 апреля 2023 года от торговой палатки был похищен дорожный велосипед фиолетового цвета марки STELLS 300.

Видео по ссылке

Если кому-либо известно о вышеуказанных личностях, сотрудники Лунинецкого РОВД просят сообщить по телефонам: 102 или +375 (29) 687-31-39. Анонимность гарантируется!

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