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Разыскиваются подозреваемые в краже имущества и велосипеда в Лунинце
Лунинецким РОВД По подозрению в хищении имущества по ул. Короткевича Лунинца устанавливается личность двоих парней.
Кроме этого 26 апреля 2023 года от торговой палатки был похищен дорожный велосипед фиолетового цвета марки STELLS 300.
Если кому-либо известно о вышеуказанных личностях, сотрудники Лунинецкого РОВД просят сообщить по телефонам: 102 или +375 (29) 687-31-39. Анонимность гарантируется!
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