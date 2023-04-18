Первый на Полесье реактор запустили в Микашевичах (Лунинецкий район)

На подстанции «330/110/10 кВ Микашевичи» введен в эксплуатацию нерегулируемый шунтирующий реактор на напряжении 10 кВ мощностью 20 МВАр в рамках проекта по компенсации реактивной мощности в объединенной энергосистеме страны.

– Это системный инвестиционный проект, который важен для энергосистемы в целом, – отметил начальник группы подстанций филиала «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго» Дмитрий Курак. Он добавил, что ввод шунтирующих реакторов – целевая программа «Белэнерго». Такие и подобные средства внедрены и продолжают внедряться в других регионах.

Стоит отметить, что первый проект по установке средств компенсации реактивной мощности с помощью шунтирующих реакторов в Белорусской энергосистеме реализован 20 лет назад. Первый шунтирующий реактор в РУП «Брестэнерго» – на ПС 330 кВ «Барановичи». Прошло время и, безусловно, появилась необходимость разработки проектных решений по установке дополнительных средств компенсации реактивной мощности в регионах.

– Все устройства компенсации реактивной мощности необходимы для регулирования напряжения в сети. В связи со строительством Белорусской АЭС в энергосистеме страны появились дополнительные межсистемные BЛ 330 кВ, каждая из которых вырабатывает реактивную энергию, которая является избыточной, – объясняет назначение шунтирующих реакторов Дмитрий Николаевич.

Простому читателю сказанное может показаться слишком сложным, непонятным и, возможно, даже ненужным. Какая мне разница, откуда берется электричество, может сказать обыватель. Однако, всему есть объяснение. Специалисты говорят, при подаче напряжения происходит заряд линии электропередачи, в сети возникает избыточная реактивная мощность, и напряжение поднимается выше номинальных значений. Задумались? Правильно сделали. Ведь любое оборудование имеет наибольшее рабочее напряжение. Если оно поднимается выше данной величины, то есть большая вероятность выхода оборудования из строя.

Так вот, для поддержания уровней напряжений в заданных пределах устанавливаются компенсирующие устройства. Снова возвращаемся на бытовой уровень – трансформатор известен каждому. И уверен, в каждом доме есть в применяемых бытовых приборах. Шунтирующий реактор потребляет избыточную реактивную мощность и тем самым снижает уровень напряжения.

Шунтирующий реактор компенсирует реактивную мощность в сети 110-330 кВ. Он подключен к силовому автотрансформатору 330/110/10 кВ на низком напряжении 10 кВ, но компенсирует (потребляет) реактивную мощность, переданную через автотрансформатор 330/110/10 кВ. До его установки напряжение на подстанции иногда поднималось выше 360 кВ. Чтобы снизить уровень напряжения и избежать выхода из строя оборудования, приходилось полностью отключать сеть. Но это крайняя вынужденная мера, потому что надежность энергоснабжения в таком случае значительно снижается. Теперь данный вопрос для Лунинецкого и Пинского регионов будет закрыт.

Подчеркнем, что сейчас устройства компенсации реактивной мощности применяются на многих энергетических объектах Беларуси, но на Брестчине это второй объект подобного рода, а на Полесье – первый.

Александр КОВКО

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