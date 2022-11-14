Ребенок выпал из окна на пятом этаже в Березе

В Березе из окна на пятом этаже выпал пятилетний мальчик, сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Роман Зармаев.

Несчастный случай произошел поздно вечером 11 ноября. Около 23.00 мама мальчика вышла в другую комнату. В это время ребенок забрался на подоконник, оперся руками о москитную сетку и выпал вместе с ней из окна. Малыша госпитализировали, угрозы его жизни нет.

Березовский районный отдел Следственного комитета выясняет все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

belta.by

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