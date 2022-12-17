Ребята из Лунинца и Микашевич — победители областного этапа молодежного проекта «100 идей для Беларуси»

Ребята из Лунинецкого района — в числе победителей областного этапа республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси», о районном этапе которого мы уже рассказывали.

Проект “Прибор для проверки светодиодов высоким напряжением” принес Ивану Соцу из СШ №1 г. Лунинца второе место.

Мобильное приложение с информацией о агроусадьбах Лунинецкого района — это творческий дуэт учащихся Микашевичской гимназии им. Владислава Недведского Егора Бурика и Дарьи Кулак, завоевал «бронзу».

Безусловно, победа в таком конкурсе — это труд как самих ребят, так и их педагогов педагогов. На протяжении всей работы над своими идеями их поддерживали и консультировали соответственно учителя — физики СШ №1 г. Лунинца Николай Иванович Калютич и английского языка Микашевичской гимназии им. В.Недведского Ирина Александровна Сенюк.

Фото из архива «ЛН» и Микашевичской гимназии им. В.Недведского

Подписывайтесь на наш канал в Telegram