«Рецепт один! Не быть януковичами!» // Гигин про Узбекистан, ВКЛ и Россию (видео)

Узбекистан: что происходит? Как сейчас используют тему Каракалпакии? Правда ли, что опасность ядерной войны не исчезла? Кто и зачем внушает, что Россия – наш исторический враг? Сколько Киев тратит на милитаризацию? На вопросы проекта «В теме» отвечает председатель правления государственно-общественного объединения «Знание» Вадим Гигин.