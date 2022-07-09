«Рецепт один! Не быть януковичами!» // Гигин про Узбекистан, ВКЛ и Россию (видео)

Узбекистан: что происходит? Как сейчас используют тему Каракалпакии? Правда ли, что опасность ядерной войны не исчезла? Кто и зачем внушает, что Россия – наш исторический враг? Сколько Киев тратит на милитаризацию? На вопросы проекта «В теме» отвечает председатель правления государственно-общественного объединения «Знание» Вадим Гигин.
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