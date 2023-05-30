Рецептурные лекарства смогут продавать аптеки пятой категории

Аптеки пятой категории, в основном это небольшие структуры, смогут продавать рецептурные лекарства, сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается в сообщении министерства, аптеки пятой категории всех форм собственности, как и прежде, могут реализовывать лекарственные препараты, в том числе реализуемые по рецептам врача.

Ранее Минздравом были внесены изменения в надлежащую аптечную практику. Одна из новаций касалась аптек пятой категории. Согласно постановлению, они могли реализовывать только безрецептурные лекарственные препараты. Однако это не касалось аптек, которые осуществляют бесплатное и льготное обеспечение лекарствами и перевязочными материалами отдельных категорий граждан.

Позже Минздрав постановлением №96 от 26 мая 2023 года отменил это ограничение. Документ вступает в силу с 1 июня этого года.

belta.by

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