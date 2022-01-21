ОбществоРеферендум

Референдум по Конституции может не состояться только в одном случае

21.01.2022
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 Референдум по Конституции в Беларуси может не состояться только в одном случае – если, не дай бог, начнется война. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, 

“Референдум и подобные мероприятия могут не состояться только в одном случае: если, не дай бог, война начнется. Я об этом говорил. Я думаю, не начнется. Поэтому референдум мы проведем”, – сказал глава государства.

Как сообщалось, Александр Лукашенко 20 января подписал указ №14 “О назначении республиканского референдума”. В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года. Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: “Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?” Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции прилагаются к указу.

С учетом установленных Избирательным кодексом требований закреплена обязательная юридическая сила решения, принятого республиканским референдумом. Определен порядок вступления в силу такого решения – через 10 дней после его официального опубликования. Установлено, что решение, принятое референдумом, является неотъемлемой частью Конституции.

belta.by

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