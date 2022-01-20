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Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля

20.01.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 января подписал указ №14 “О назначении республиканского референдума”, сообщили в пресс-службе главы государства.

В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года.

Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: “Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?”

Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции прилагаются к указу.

С учетом установленных Избирательным кодексом требований закреплена обязательная юридическая сила решения, принятого республиканским референдумом. Определен порядок вступления в силу такого решения – через 10 дней после его официального опубликования. Установлено, что решение, принятое референдумом, является неотъемлемой частью Конституции.

Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов поручено организовать проведение референдума, обеспечить подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законодательства в соответствующей сфере.

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