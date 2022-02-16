Референдум считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования
27 февраля 2022 года — республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси
На референдум вынесен вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»
Референдум проводится путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования.
Референдум считается состоявшимся:
если в нем приняло участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.
Решение считается принятым:
если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования.
Результаты референдума устанавливаются на заседании ЦИК. Сообщение об итогах публикуется в печати Центральной комиссией в семидневный срок.
Решение, принятое республиканским референдумом:
— подписывается Президентом Республики Беларусь и подлежит немедленному официальному опубликованию,
— вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования,
— имеет обязательную силу и является неотъемлемой частью Конституции Беларуси.
Датой принятия решения референдумом считается день референдума.
Источник: ЦИК Беларуси.