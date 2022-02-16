Референдум считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования

27 февраля 2022 года — республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси

На референдум вынесен вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»

Референдум проводится путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования.

Референдум считается состоявшимся:

если в нем приняло участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.

Решение считается принятым:

если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования.

Результаты референдума устанавливаются на заседании ЦИК. Сообщение об итогах публикуется в печати Центральной комиссией в семидневный срок.

Решение, принятое республиканским референдумом:

— подписывается Президентом Республики Беларусь и подлежит немедленному официальному опубликованию,

— вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования,

— имеет обязательную силу и является неотъемлемой частью Конституции Беларуси.

Датой принятия решения референдумом считается день референдума.

Источник: ЦИК Беларуси.