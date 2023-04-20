РЕГИОНЫ РАССКАЖУТ О СВОЕМ ТУРИСТИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ В РАМКАХ ФОРУМА «ОТКРОЙ БЕЛАРУСЬ»

Профсоюзный туристический форум «Открой Беларусь» пройдет 28–29 апреля в Республиканском дворце культуры профсоюзов в Минске. Организатором выступит туристско-экскурсионное унитарное предприятие «Беларустурист».

В рамках форума будет работать выставка, на которой каждый регион страны расскажет жителям и гостям столицы о своих природных и историко-культурных богатствах.

– Задача регионов не просто раскрыть туристический потенциал, а действительно удивить туристов, показать какие-то малоизвестные направления. О Мирском замке или Беловежской пуще знают все. Но остается много интересных мест, направлений и ярких фестивалей, о которых по разным причинам никто раньше не слышал, – рассказала заместитель генерального директора УП «Беларустурист» Елена Паршуто.

Особое внимание организаторы уделят гастрономическому туризму. Представители каждой области должны будут собрать меню из уникальных блюд. Ожидается, что гости смогут поучаствовать в мастер-классах по народным ремеслам и промыслам, а также в белорусских обрядах.

– Прибудут и наши международные партнеры из России, Египта и других стран. На выставке у них будут свои стенды, на которых они расскажут белорусам о своих достопримечательностях, направлениях, курортах, – добавила Елена Паршуто.

Свои услуги гостям выставки предложит и санаторно-курортное унитарное предприятие «Белпрофсоюзкурорт». Посетители смогут ознакомиться с профсоюзными здравницами и запланировать отдых в одной из них.

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