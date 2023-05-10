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Регистрация на централизованное тестирование начинается с 10 мая

10.05.2023
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Регистрация на централизованное тестирование начинается сегодня и завершится 1 июня.

Для участия в централизованном тестировании абитуриент может либо подать заявление в электронном виде на сайте РИКЗ, либо может это сделать, придя в один из пунктов регистрации. В этом году их 41, список учреждений и все инструкции есть на сайте Республиканского института контроля знаний. При себе поступающий должен иметь документ (копию документа), удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта (пластиковая смарт-карта), вид на жительство, удостоверение беженца или справка, выдаваемая в случае утраты документа, удостоверяющего личность).

До 1 июня абитуриент должен забрать пропуск. Те, кто заполнял электронную форму на сайте РИКЗ, смогут сделать это в пункте прохождения ЦТ. Остальные — лично в пункте регистрации. Важно: регистрацию на ЦТ можно считать завершенной только после получения пропуска.

Абитуриент, который будет проходить в этом году централизованный экзамен по двум предметам, может зарегистрироваться на ЦТ только по одному предмету. Молодые люди, для которых ЦЭ в этом году не предусмотрен, имеют право пройти ЦТ по трем предметам.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 1 по 6 июля. 

Централизованное тестирование начнется 14 июня с белорусского языка и завершится 4 июля всемирной историей. Резервными днями предусмотрены 11, 13 и 15 июля. Время начала ЦТ в основные и резервные дни — 11.00.

Подробную информацию можно найти на сайте РИКЗ

belta.by

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