РЕЛИКВИИ БЕЛАРУСИ БУДУТ ВПЕРВЫЕ ВЫСТАВЛЕНЫ В НОВОЙ АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Об организации постоянной экспозиции в стенах одной из самых известных библиотек мира договорилась ФПБ.

Так, в октябре прошлого года на совместном Белорусско-Египетском форуме «Влияние технологического развития на рабочую среду» председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда выступил с инициативой передачи в дар Новой Александрийской библиотеке мини-копий редких книг Беларуси.

Сотрудничество с профсоюзами Египта продолжает расширяться по всем направлениям, что способствует развитию реального сектора экономики обеих стран. Еще один вектор – вывести на новый уровень сотрудничество в сфере культуры и образования. И организация экспозиции в египетской Александрии, безусловно, закладывает хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества между профсоюзами Египта и ФПБ.

В состав коллекции, которая будет представлена в Новой Александрийской библиотеке, входят издания известных белорусских классиков: Якуба Колоса, Янки Купалы и Максима Богдановича, Франциска Скорины. Также включены и арабографические рукописи в Беларуси, китабы – рукописные книги белорусских мусульман, древние белорусские рукописи, автографы знаменитых творцов.

– Эти редкие и старопечатные белорусские книги, издания, которые непосредственно связаны с историей нашего государства, – большая ценность. Примечательно, что именно в Год исторической памяти мы реализуем такой проект на международном уровне, когда граждане других государств также смогут больше узнать о нашей стране и ее традициях через литературные страницы белорусских классических авторов, – рассказала председатель Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Филимонова. – Необходимо отметить, что реликвии Беларуси впервые выставляются в Новой Александрийской библиотеке. Пополнение фонда одной из древнейших культурных сокровищниц мира ценной белорусской коллекции уже вызвал у египетской общественности неподдельный интерес. Мы намерены в дальнейшем только укреплять и развивать наше двустороннее сотрудничество.

Как отметил директор Новой Александрийской библиотеки Ахмед Абдалла Заед, это значимое мероприятие:

– Так как это не просто место, где хранятся книги, это масштабный центр, в котором представлена культура различных стран. И с сегодняшнего дня на площадке будет работать своего рода мини библиотека Беларуси в Александрии. Наши страны сотрудничают уже много лет, но в сфере культуры это, безусловно, уникальный проект.

Надо отметить, что национальные профцентры двух стран взаимодействуют не первый год. Впервые в практике международной работы сотрудничество профсоюзов развивается не только на уровне национальных профцентров, но и профсоюзов практически всех сфер экономики. Сегодня уже подписано 14 соглашений о сотрудничестве. Заключены договоры и между профсоюзами культуры и образования. Причем речь идет не только об обмене опытом, но и о содействии в установлении партнерских отношений между предприятиями и организациями. В будущем договоренности между родственными профсоюзами двух стран могут переноситься на высокий правительственный уровень. К слову, дипломатическим отношениям Беларуси и Египта в этом году 30 лет.

Источник 1prof.by