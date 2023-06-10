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Ремесленники: с 1 июля – сбор или налог? Рассказывает специалист

10.06.2023
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С 1 июля 2023 года для физических лиц, осуществляющих ремесленную деятельность, а также деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, предусмотрена обязанность применения налога на профессиональный доход.

Как рассказала “Лунінецкім навінам” начальник управления налогообложения физических лиц ИМНС по Лунинецкому району Людмила Рудько, продолжить уплату ремесленного сбора и сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма смогут только те плательщики, в отношении деятельности которых местными исполнительными и распорядительными органами будет принято решение об уплате сбора. Следовательно, если физическое лицо планирует после 1 июля оставаться на этой оплате, ему необходимо обратиться с заявлением в районный исполнительный комитет.

Среди важных критериев – продукт должен быть уникальным, вы должны доказать, что создаете авторские, творческие работы. Важно, чтобы ремесло «развивало белорусскую культуру», «сохраняло и приумножало белорусские народные традиции ручного труда». Если комиссия в этом убеждается, человек продолжает, как и ранее, уплачивать ремесленный сбор. Те, кто не смогут подтвердить деятельность в рамках развития культуры Беларуси, перейдут на другую форму оплаты налога.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 6-28-67, 6-28-41, 6-23-30.

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