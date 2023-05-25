Ремонт дорог, медицина, ЖКХ: Герасимов провел прямую линию с жителями Брестской области

Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов провел 24 мая в Бресте прямую телефонную линию

В частности, на прямую линию дозвонился житель областного центра. Мужчина рассказал, что живет в микрорайоне Дубровка. Он поблагодарил местные власти за то, что там интенсивно проводят благоустройство, укладывают дорожное покрытие, тротуарную плитку. Однако брестчанин волнуется, что блага цивилизации могут обойти улицу Сосновую. “Яма на яме. В дожди море разливается, практически не обойти. Тротуара нет. Дорога пришла в негодность”, – так описал ситуацию мужчина. Василий Герасимов ответил, что специалисты выедут на место и оценят состояние проезжей части, переговорят с жителями и на месте определят, что делать дальше.

Звонок раздался и от женщины, живущей на противоположном от Дубровки конце города. За решение проблемы она поблагодарила председателя Брестского облисполкома Юрия Шулейко. “Вопрос заключался в ежегодном подтоплении дворов наших домов. Куда мы только не обращались, проблема не решалась. Ответ был один – необходимо строительство ливневой канализации и насосной станции, но финансирования не было. Только при нашем обращении в 2021 году к Юрию Шулейко проблема с подтоплениями решилась. Сделали проектно-сметную документацию и выполнили все необходимые работы. Теперь у нас все хорошо, не затапливает”, – рассказала брестчанка. Председатель КГК пообещал передать эту благодарность губернатору Брестской области.

Жительница Барановичей обратилась с простой просьбой. По словам женщины, на входе в сельское кладбище, где похоронены ее родственники, есть горка. Пожилые люди просят сделать там ступеньки и поручни. “Специалисты туда подъедут, посмотрят. В любом случае выход будет найден. Межрайонный отдел КГК возьмет это на контроль”, – сказал Василий Герасимов.

Помочь в благоустройстве участка дороги попросил житель деревни Лахва Лунинецкого района. Мужчине из-за слабого здоровья очень тяжело передвигаться, на выручку приходит электровелосипед. Сельчанин попросил разровнять участок дороги, чтобы он мог проехать в другую часть деревни. Василий Герасимов пообещал, что специалисты благоустроят проезд.

Житель Столина пожаловался, что почти год не может подключить электроотопление в доме. Следующий звонок тоже был из Столинского района. Сельчанка заступилась за учительницу, которую, по ее мнению, незаслуженно сняли с классного руководства. Пенсионер из Лунинецкого района получил “тяжелую” жировку и попросил разобраться, откуда набежала внушительная для него сумма. Наболевшим поделилась брестчанка, у которой скопился целый список претензий к работникам участковой поликлиники.

В целом за полтора часа Василий Герасимов ответил на 15 вопросов. Свои проблемы высказали жители Бреста, Барановичей, Лунинецкого, Столинского, Березовского, Пружанского и Ляховичского районов. Помимо прочего, они поднимали темы землепользования, благоустройства территорий, деятельности предприятий. По всем обращениям будут даны компетентные ответы.

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