Ремонт водопровода в Лунинце и строительство ливневой канализации по улице Франциска Скорины в Микашевичах

Коллектив КУП ВКХ «Водоканал» ежедневно решает десятки важнейших задач, для людей незаметных, а для жизнедеятельности района имеющих огромное значение. В перечне повседневных забот специалистов – профилактическое обслуживание инженерных коммуникаций, процесс их модернизации, устранение аварийных ситуаций.

– Мы также активно занимаемся строительством новых и реконструкцией существующих объектов, – рассказывает главный инженер водоканала Виталий Гаврилович. – В настоящее время работники нашей службы задействованы на строительстве ливневой канализации в Микашевичах. Это – система протяженностью 1,2 километра, с помощью которой будет осуществляться сбор и выведение дождевых вод с улицы Франциска Скорины, где располагается новый комплекс жилой застройки.

Мы настолько привыкли к комфорту, к тому, что из крана всегда льется вода, что познаем ее ценность лишь тогда, когда, «колодец пересыхает». И не задумываемся о том, сколько усилий тратит коллектив водоканала, чтобы мы всегда имели этот источник жизни.

Хотя иногда приходится наблюдать, насколько оперативно удается работникам водоканала ликвидировать аварийные ситуации. Так, на совсем недавно возникла проблема на перекрестке возле светофора в районе «Универсама» в Лунинце, что вызвало затруднение движения транспорта.

– Большинство наших трасс проходит по центральным улицам населенных пунктов, поэтому при повреждении водопровода работы иногда приходится вести на участках с интенсивным дорожным движением, – комментирует Виталий Валерьевич. – Именно так произошло в райцентре на указанном перекрестке. Заменили 6 метров трубы. Что касается отключения подачи воды в дома горожан, то перебоев не было. В короткие сроки завершили работы, движение восстановлено в прежнем режиме. Мы много внимания уделяем профилактике, поэтому приложим максимум усилий, чтобы жители нашего района всегда были обеспечены водой

Подписывайтесь на наш канал в Telegram