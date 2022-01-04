ремонтные работы: где отключат свет в Лунинецком районе

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия в д.Дворец Тихая, Садовая д.66-136 , пер. Тихий, Косовая, пер. Косовый,ул.Песчаная д.1-15, ул.Клубничная, Молодежная, Озерная, д.Бродница ул.Полевая, Мира, Октябрьская, Школьная, пер.Молодежный 5.01.2022г в период времени с 10.00 до 17.00, а также в д.Язвища 5.01.2022г в период времени с 10.00 до 17.00 и 6.01.2022г в период времени с 09.00 до 16.00.

Приносим свои извинения за временные неудобства.

Также сообщаем, что информация о планируемых отключениях электроэнергии размещается

на официальном сайте РУП “Брестэнерго”.