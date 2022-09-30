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Репетиционное тестирование стартует в Беларуси в октябре

30.09.2022
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Репетиционное тестирование стартует в Беларуси в октябре. Такая информация размещена на сайте Республиканского института контроля знаний

Репетиционное тестирование будет проводиться по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования для подготовки к централизованному экзамену и централизованному тестированию 2023 года. Оно включает три этапа. Первый будет проходить в течение октября — декабря 2022 года, второй — января — февраля 2023 года и третий — марта — апреля следующего года.

Перечень учреждений образования, на базе которых можно пройти репетиционное тестирование, будет размещен на сайте РИКЗ после заключения договоров. Каждый пункт тестирования определяет свой график проведения и количество участников.

Актуальная информация по всем доступным сеансам репетиционного тестирования размещается в личном кабинете участника тестирования на сайте РИКЗ.

belta.by

 

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