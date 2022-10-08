Решение мировых проблем, ядерное оружие и трактор для Путина. О чем говорил Лукашенко в Санкт-Петербурге

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 октября в Санкт-Петербурге принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ.

Кроме главы белорусского государства в этот день в российскую северную столицу прибыли Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Естественно, всех принимал хозяин неформального саммита — Президент России Владимир Путин.

Приветствуя участников встречи, российский лидер отметил, что они представляют государства, которые в силу огромного количества обстоятельств, исторических причин являются ближайшими друзьями, союзниками России. «С которыми нас связывают отношения подлинного стратегического партнерства. И с которыми мы сообща стремимся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Такие неформальные встречи лидеров СНГ в северной столице России становятся доброй традицией и позволяют в спокойной дружеской обстановке обменяться мнениями по наиболее актуальным для всех наших стран вопросам», — сказал Президент России.

Кстати, лидеры стран вновь встретятся уже на следующей неделе в столице Казахстана Астане, где пройдет ряд международных форумов. Один из них — полноформатное заседание Совета глав государств СНГ, учитывая, что в настоящее время в Содружестве председательствует Казахстан. Таким образом, неформальная встреча в Санкт-Петербурге — это и дополнительная возможность сверить часы. «На его повестку казахстанское председательство выносит действительно важные темы интеграционного взаимодействия в политике, экономике, гуманитарной сфере. Как обычно, к утверждению готовится солидный пакет совместных документов», — рассказал Владимир Путин.

«Совпадение? Не думаю»

И все же саммит в Санкт-Петербурге носит неформальный характер. Дата его проведения как раз пришлась на 70-летний юбилей Владимира Путина. Несомненно, лидерам стран всегда есть что обсудить. Проблемных вопросов как на внешнем контуре, так и внутри СНГ более чем достаточно. Но главы государств воспользовались возможностью, чтобы поздравить российского лидера. Едва по приезде к месту встречи — Константиновскому дворцу — открылась дверь представительского автомобиля со штандартом Президента Беларуси (кстати, это был российский AURUS), как Александра Лукашенко окружили местные журналисты.

«Что в подарок привезли, если не секрет?» — поинтересовались у Президента журналисты.

«Трактор», — ответил Александр Лукашенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, какой именно трактор, Президент сказал: «Такой, на котором я работаю, — BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки».

В Telegram-канале «Пул Первого» была опубликована и фотография сертификата на трактор для Владимира Путина. Это модель BELARUS 1523.3. «Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в честь юбилея», — гласит надпись на сертификате.

«Со всеми насадками?» — продолжили спрашивать журналисты, имея в виду навесное оборудование на трактор для проведения тех или иных работ.

«Насадок — их, знаешь, миллион. Поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку — навесное устройство — сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то. Она универсальная. Вырастим — и Дуде, Моравецкому (руководство Польши. — Прим. БЕЛТА), Европе там, чтобы не голодали. Чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам», — ответил Александр Лукашенко.

Это уже не первый раз, когда Президент Беларуси проявляет заботу о западных соседях. Как сообщалось БЕЛТА, ранее в сентябре перед визитом в Узбекистан на саммит Шанхайской организации сотрудничества Александр Лукашенко провел утро за рубкой дров вместе с бизнесменом Сергеем Тетериным. «Не дадим, Семеныч, Европе замерзнуть, поможем нашим братьям. Может, и они нам помогут», — сказал тогда глава белорусского государства, умело орудуя топором.

У Сергея Тетерина рубка шла не так гладко. «Елка такая тягучая», — посетовал он, пытаясь разрубить очередное полено.

«Тягучая. Но, слушай, Европе не выбирать сейчас: елка, березка. Главное, чтобы тепло было. Надо подумать, Семеныч, как там, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. И главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замерзли», — подчеркнул глава государства.

Впрочем, вернемся к саммиту в Санкт-Петербурге. Уже один только рассказ про трактор задал мероприятию вполне неформальный характер. А до этого журналисты любовались на огромные пирамиды и композиции из дынь, арбузов и фруктов, которые выросли на территории Константиновского дворца благодаря Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Для тех, кто в эту пору года посещал крупные официальные мероприятия в Таджикистане, это не в новинку. Но северная столица России такое южное изобилие видела, пожалуй, впервые. На фоне впечатляющей композиции не преминули сфотографироваться и главы государств.

О выходе из сложившейся международной обстановки и угрозе ядерного оружия

Встреча проходит в весьма неспокойное время. И можно точно сказать, что далеко не подарки и тема юбилея Президента России формируют повестку дня. Понятно это было и по остальным вопросам, которые задали журналисты Александру Лукашенко.

Один из них был о том, какой выход видит белорусский лидер из сложившейся международной обстановки. «А зачем нам выходить из какой-то международной обстановки? — парировал Александр Лукашенко. — Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили и выходить оттуда не собираемся с какими-то потугами. А они пускай ищут из этой международной обстановки (выход. — Прим. БЕЛТА), куда они зашли».

Президент обратил внимание, что журналисты не обладают всеми сведениями о том, что происходит. «Они ищут этот выход уже давно», — сказал глава государства.

Еще один вопрос касался обеспечения безопасности западных границ Союзного государства Беларуси и России в складывающейся международной обстановке.

«Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились они: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу, — сказал Александр Лукашенко. — Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально».

Про необходимость предпринимать меры на случай размещения ядерного оружия в Польше Президент Беларуси заявлял и накануне во время совещания с экономическим блоком правительства: «Они вон, вчера уже Дуда (Президент Польши. — Прим. БЕЛТА) заявил. Это уже давно проработано. Мы с Путиным это обсуждали, когда о самолетах говорили по ядерному оружию. Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Надо предпринимать меры. У нас его нет. Но это не ваш вопрос, и я вас этим не гружу».

Как заявлял лидер Польши Анджей Дуда в интервью 5 октября, его страна была бы не против присоединиться к программе размещения и хранения ядерного арсенала США в странах НАТО. И данную тему он уже обсуждал с руководством США. Вопрос о возможном размещении ядерного оружия в Польше пока остается открытым.

Об экономическом сотрудничестве в СНГ и расчетах в нацвалютах

Вполне серьезную тематику беседы во вступительном слове на встрече задал и сам юбиляр — Президент России Владимир Путин.

«Мы, конечно, и на нынешней встрече, и на саммите в Астане уделим первостепенное внимание дальнейшему развитию торгово-инвестиционного партнерства в рамках СНГ, подумаем над тем, как активизировать совместную работу по повышению устойчивости всех наших экономик, в частности, через наращивание двусторонних и многосторонних кооперационных связей, обеспечению технологического суверенитета», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что экономическое сотрудничество между странами СНГ последовательно расширяется. По его данным, в прошлом году товарооборот России со странами СНГ увеличился более чем на 30% — до $96 млрд. А в первом полугодии этого года вырос еще на 7%. «Уверен, развить такие позитивные тенденции позволит более энергичный переход на национальные валюты во взаимных расчетах между странами Содружества. Собственно говоря, мы с вами делаем это уже на протяжении многих лет. И это никак не привязано к какой бы то ни было политической конъюнктуре. В целом это будет способствовать укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции», — заявил Владимир Путин.

Не только Украина, но и другие проблемы обеспечения безопасности

Российский лидер также предложил в ходе неформального саммита затронуть и вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности на пространстве Содружества. «Ведь помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты. И это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению», — сказал Владимир Путин.

Весьма прозрачный намек, например, на историю конфликта между Азербайджаном и Арменией. Кстати, в этот момент Ильхам Алиев и Никол Пашинян сидели за общим столом. Чем не повод, пусть и на неформальном саммите, попытаться найти развязки по тем или иным проблемным вопросам.

В связи со сказанным Владимиром Путиным вспоминается и совсем недавний сентябрьский конфликт на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Стоит отметить, что Президент Кыргызстана Садыр Жапаров не смог приехать в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите. Его пресс-секретарь объяснил такое решение насыщенным рабочим графиком. Впрочем, как уже было сказано выше, буквально через неделю на площадке Астаны будет возможность подробно обсудить все волнующие вопросы.

Владимир Путин в Санкт-Петербурге также подчеркнул важность обмениваться мнениями и о продвижении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, преступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией.

О продвижении русского языка

Владимир Путин в начале встречи также с удовлетворением отметил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. «Мы очень благодарны за это Президенту Токаеву. Думаю, что это важно для всех, имея в виду, что русский язык, безусловно, является языком межгосударственного общения. И, без всякого сомнения, это имеет и практическое измерение — в России без всякого преувеличения работают миллионы граждан СНГ, которые помогают и России в осуществлении планов развития, и сами зарабатывают необходимые средства для поддержания своих семей», — сказал российский лидер.

«Мы, конечно же, поддерживаем предложение Президента Казахстана и со своей стороны будем делать все для скорейшего воплощения его в жизнь. В том числе с учетом того, что следующий, 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения», — добавил Владимир Путин.

Здесь стоит напомнить, что и глава белорусского государства Александр Лукашенко не раз подчеркивал вклад белорусского народа в развитие русского языка. Например, в марте 2019 года на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ он сказал: «Для меня беларуская мова — мой родной язык. Такой же, как русский. Русский язык — это наш язык». Президент подчеркнул, что не хочет противопоставлять два языка, оба они родные для белорусских граждан.

Тогда Президент заявил, что белорусы, как никакой другой народ, внесли огромный вклад в развитие русского языка, а также привел в пример одну из олимпиад по русскому языку в России, где во всех номинациях белорусские участники победили. По его мнению, от этого наследства нельзя отказываться.

belta.by