Республиканская акция «Наши дети» стартовала в Лунинецком районе

В Центре детского творчества для воспитанников социально-педагогического центра Лунинецкого района прошел новогодний утренник, который дал старт благотворительной акции «Наши дети».

Ребят поздравили заместитель начальника отдела по образованию райисполкома Людмила Ковшик и председатель районной организации РОО «Белая Русь» Раиса Мозырчук.

Замечательный концерт подготовили юные артисты ЦДТ, которые порадовали песнями и танцами. Фея, Паж и Снегурочка сделали праздник поистине сказочным, веселым и незабываемым. Они вручили подарки, подготовленные активистами «Белой Руси» и коллективом Лунинецкого хлебозавода.

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