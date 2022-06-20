2022 - Год исторической памятиОбщество

Республиканская минута молчания пройдет 22 июня в 12.00

20.06.2022
25

 Республиканская патриотическая акция «Минута молчания» пройдет 22 июня в 12.00. Об этом сообщил первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов на пресс-конференции «С молодежью на равных», передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы приглашаем принять участие в республиканской патриотической акции «Минута молчания» 22 июня. Ровно в 12.00 по всей стране пройдет огромный флешмоб — состоится минута молчания, когда вся наша общественность вспомнит о подвиге народа и испытаниях, через которые пришлось пройти белорусам и другим народам Советского Союза в годы войны», — рассказал Александр Лукьянов.

Венцом Недели молодежи и студенчества должна стать большая волонтерская акция, которая пройдет 2 июля на Всебелорусской молодежной стройке в «Хатыни». «Первый студенческий строительный отряд для работы на знаковом историческом объекте — реконструкции мемориала «Кладбище деревень» в «Хатыни» — сформирован на базе штаба трудовых дел БРСМ Белорусского национального технического университета. Ребята приступили к первой очереди работ, уже демонтировано около 35 небольших монументов. На 2 июля у нас запланирована здесь масштабная волонтерская акция, приобщиться к которой мы приглашаем всех желающих», — добавил первый секретарь ЦК БРСМ.

Кроме того, 22 июня состоится презентация обновленного проекта «Цифровая звезда», где также будет представлена новая карта, посвященная геноциду белорусского народа.

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Жители украинского приграничья с 1 июля могут собирать дикоросы в Столинском районе

Жители украинского приграничья с 1 июля могут собирать дикоросы в Столинском районе

20.06.2022
Photo of В Микашевичах пройдёт VI молодежный музыкальный фестиваль «Мы – едины! Мы – молодежь!».

В Микашевичах пройдёт VI молодежный музыкальный фестиваль «Мы – едины! Мы – молодежь!».

20.06.2022
Photo of Заместитель руководителя Лунинецкого района проведёт «прямую телефонную линию»

Заместитель руководителя Лунинецкого района проведёт «прямую телефонную линию»

20.06.2022
Photo of Ставка на Киев: громкие хотелки Варшавы, призывы умирать до конца из Лондона и планы Вашингтона (видео)

Ставка на Киев: громкие хотелки Варшавы, призывы умирать до конца из Лондона и планы Вашингтона (видео)

20.06.2022
Photo of Белорусско-российский «Поезд Памяти» планируют сделать ежегодным и привлечь к нему другие страны

Белорусско-российский «Поезд Памяти» планируют сделать ежегодным и привлечь к нему другие страны

20.06.2022
Photo of «Россия поставила не на тех!» // Воскресенский про Лукашенко, Украину, беглых! (видео)

«Россия поставила не на тех!» // Воскресенский про Лукашенко, Украину, беглых! (видео)

20.06.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть