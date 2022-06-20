Республиканская минута молчания пройдет 22 июня в 12.00

Республиканская патриотическая акция «Минута молчания» пройдет 22 июня в 12.00. Об этом сообщил первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов на пресс-конференции «С молодежью на равных», передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы приглашаем принять участие в республиканской патриотической акции «Минута молчания» 22 июня. Ровно в 12.00 по всей стране пройдет огромный флешмоб — состоится минута молчания, когда вся наша общественность вспомнит о подвиге народа и испытаниях, через которые пришлось пройти белорусам и другим народам Советского Союза в годы войны», — рассказал Александр Лукьянов.

Венцом Недели молодежи и студенчества должна стать большая волонтерская акция, которая пройдет 2 июля на Всебелорусской молодежной стройке в «Хатыни». «Первый студенческий строительный отряд для работы на знаковом историческом объекте — реконструкции мемориала «Кладбище деревень» в «Хатыни» — сформирован на базе штаба трудовых дел БРСМ Белорусского национального технического университета. Ребята приступили к первой очереди работ, уже демонтировано около 35 небольших монументов. На 2 июля у нас запланирована здесь масштабная волонтерская акция, приобщиться к которой мы приглашаем всех желающих», — добавил первый секретарь ЦК БРСМ.

Кроме того, 22 июня состоится презентация обновленного проекта «Цифровая звезда», где также будет представлена новая карта, посвященная геноциду белорусского народа.