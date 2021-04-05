Республиканская профилактическая акция “Дом без насилия” пройдет с 5 по 9 апреля

С 5 по 9 апреля пройдет Республиканская профилактическая акция “Дом без насилия”, цель которой предупреждение тяжких и особо тяжких преступлений в сфере насилия в семье, в том числе совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

Ежемесячно в органы внутренних дел поступает немало сообщений о фактах семейно-бытовых конфликтов.

их не следует скрывать, замалчивать и терпеть. Необходимо принять все меры, чтобы предотвратить их повторение в будущем, – считает начальник УОПП УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Николай Самосюк.

Из анализа преступлений видно, что бытовое насилие чаще всего касается женщин, затем – пожилых людей и детей. Гораздо меньше случаев домашнего насилия испытывают мужчины. С начала года в области более 700 женщин подверглись физическому и психологическому насилию, а сексуальному насилию в семье – три из семнадцати фактов.

За помощью в правоохранительные органы обратились 39 женщин, которые были подвергнуты истязаниям и побоям. Эти семейные скандалисты стали фигурантами уголовных дел, возбужденным за истязание и умышленное причинение легкого телесного повреждения.

Например, на днях 51-летний житель Барановичей, находясь в доме сестры, в ходе ссоры угрожал ей убийством, а для устрашения использовал деревянную скамью.

В одном из общежитий Малориты 48-летний неработающий ранее судимый местный житель, используя отвертку и ножницы, угрожал убийством своей 44-летней подруге.

32-летний житель Барановичей в ходе возникшей ссоры с супругой схватил пневматический пистолет и стал им ей угрожать. Мужчину не остановило даже то, что женщина находится в отпуске по уходу за ребенком.

Стоит отметить: все трое фигурантов в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения.

Большинство преступных деяний в сфере семейно-бытовых отношений совершается лицами в возрасте от 31 до 50 лет и чаще всего – после потребления спиртных напитков.

В сфере насилия в семье согласно статистике за январь, февраль и март 2021 года, лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, совершены семь из восьми фактов убийств, умышленного причинения тяжких телесных повреждений. Три из семи зарегистрированных преступлений совершены фигурантами после совместного распития спиртных напитков. При этом два гражданина работали на малооплачиваемой работе, остальные постоянного места работы не имели.

Основной акцент работы органов внутренних дел, как и прежде, делается на профилактике бытовых преступлений и правонарушений. К примеру, с 10 по 22 марта на территории Брестской области проведен Комплекс мероприятий по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и в сфере насилия в семье. В это время за правонарушения, совершенные в отношении члена семьи, привлечено 245 граждан, возбуждено 14 уголовных дел превентивной направленности.

Насилие в семье является острым социальным явлением.

Сотрудники правоохранительных органов в рамках закона сделают все возможное, чтобы помочь гражданам в разрешении ситуаций, связанных с домашним насилием.

– О назревающем конфликте и фактах домашнего насилия следует как можно быстрее сообщить в милицию. Для этого необходимо набрать номер 102 и проинформировать о происходящем дежурного: назвать ваши имя и фамилию, сообщить, что конкретно произошло, указать точный адрес, сообщить дополнительную информацию о произошедшем.

К лицам, совершающим насилие в семье, могут быть применены как административные, так и более жесткие меры воздействия, предусмотренные уголовным законодательством, вплоть до лишения свободы, – резюмировал Николай Самосюк.

Александра Захарова, ОИОС УВД.