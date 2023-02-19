Республиканские старты спортсменов Лунинецкого района

Республиканская спартакиада среди детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике прошла в Гомеле.

В соревнованиях приняли участие и воспитанники Лунинецкой СДЮШОР. Бронзовым призером в беге на 60 метров с барьерами стала Юлия Жуковская (на снимке справа):

– Отобравшись в финал, настраивалась на победу, но старт проиграла. Пришлось наверстывать по ходу дистанции. Удалось «вбежать» на пьедестал. Немного расстроилась, что не на первую ступеньку. Но впереди еще будут старты, поэтому надеюсь, что «золото» обязательно будет!

На четвертой строчке итогового протокола завершил выступление в этой же дисциплине среди юношей Евгений Обровец. Карина Золотарева, хотя на этот раз и не завоевала медалей, но на дистанции 200 метров отметилась личным рекордом 27,44 секунды, что соответствует нормативу первого взрослого разряда.\

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