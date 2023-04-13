РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПРОЙДЕТ В АВГУСТЕ В СТОЛИНЕ

Республиканский экологический форум, приуроченный к Году мира и созидания, пройдет в Столине 25-26 августа, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

«Впервые данное мероприятие состоялось в 2003 году в Орше и до 2014 года проводилось ежегодно, а с 2015 года — каждые два года. За двадцатилетний период экологический форум побывал во всех регионах Беларуси. В текущем году площадкой для мероприятия, которое пройдет 25-26 августа, выбран город Столин в Брестской области», — рассказали в пресс-службе.

В Минприроды под председательством министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка прошло первое заседание республиканского организационного комитета по подготовке и проведению форума. Андрей Худык отметил, что основными целями являются консолидация и активизация всех слоев общества в решении проблем охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, максимальное вовлечение граждан в экологическое движение, повышение экологической культуры населения, пропаганда принципов устойчивого природопользования. Руководитель Минприроды подчеркнул, что такие события становятся доброй традицией и помогают объединить усилия всего белорусского народа на пользу природе.

Участники заседания рассмотрели проект плана по подготовке и проведению форума и обсудили ряд организационных моментов. В частности, министр поднял вопрос создания таких объектов, которые будут приносить пользу местным жителям и останутся Столинскому району в память о форуме.

Андрей Худык акцентировал внимание участников на уникальности каждого региона Беларуси. В связи с этим необходим индивидуальный подход и активное взаимодействие всех заинтересованных структур при выборе и организации мероприятий экологического форума.

belta.by