Республиканский семинар работников культуры проходит в Лунинецком районе

Специалисты областных методических центров и районных централизованных клубных систем собрались в Лунинецком районе на республиканский семинар-практикум. На рассмотрение специалистов вынесли две темы — любительские объединения, клубы по интересам и их роль в современной социокультурный жизни, а также современный праздник — визитная карточка культурной жизни региона.

Открытие состоялось в Лунинецком городском Доме культуры. С приветственным словом выступили заместитель председателя райисполкома Анатолий Захаркевич, начальник отдела народного творчества Республиканского центра национальных культур Светлана Коржук и директор ГУК «Брестский областной общественно-культурный центр» Наталья Вольшинец.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Наталья Аксенова выступила с докладом «Особенности культурно-досуговой деятельности организаций культуры Лунинецкого района», а заведующий ГДК Геннадий Шевчик ознакомил участников семинара с основными направлениями деятельности городского Дома культуры. Позже специалисты приняли участие в региональном празднике «Лунiнецкiя клубнiцы» во Дворце.

Во второй день запланирован обмен опытом работы, в том числе и по теме «Фестивальные бренды регионов». Также гости посетят Вульковский-1 Центр культуры и народного творчества.