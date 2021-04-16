Общество

Республиканский субботник пройдет 17 апреля

Согласно решению Лунинецкого районного исполнительного комитета решено провести республиканский субботник на рабочих местах или благоустроить и привести в надлежащее состояние территории населенных пунктов, гаражно-строительных и жилищно-строительных кооперативов, предприятий и организаций, объектов и историко-культурных ценностей, захоронений времен Великой Отечественной войны, подготовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.

Заработанные в этот день средства, в объемах определяемых добровольно работниками, перечисляются на расчетный счет райисполкома.

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L N

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