Республиканский субботник пройдет 17 апреля

Согласно решению Лунинецкого районного исполнительного комитета решено провести республиканский субботник на рабочих местах или благоустроить и привести в надлежащее состояние территории населенных пунктов, гаражно-строительных и жилищно-строительных кооперативов, предприятий и организаций, объектов и историко-культурных ценностей, захоронений времен Великой Отечественной войны, подготовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.

Заработанные в этот день средства, в объемах определяемых добровольно работниками, перечисляются на расчетный счет райисполкома.