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Республиканский субботник пройдет в Беларуси 22 апреля

12.04.2023
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Республиканский субботник пройдет в Беларуси 22 апреля. Это предусмотрено постановлением Совета Министров, которое подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщили в пресс-службе правительства.

В пресс-службе также рассказали, куда будут направлены денежные средства, заработанные в день проведения субботника, в том числе на рабочих местах.

Так, половину планируется направить Гомельскому облисполкому на реконструкцию мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти (Калинковичский район). Еще 50% перечислят Брестскому облисполкому на создание республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.

belta.by

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