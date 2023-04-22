Республиканский субботник в Микашевичах (фоторепортаж, Лунинецкий район)

Сотни жителей разных возрастов вышли на улицы Микашевич, чтобы в рамках республиканского субботника внести свой посильный вклад в наведение порядка и чистоты на улицах и дворах родного города.

Несомненно, одним из главных объектов этого важного мероприятия стало обновление небольшого сквера на площади Коржа. Этому предшествовал внушительный фронт работы, проведенной силами микашевичского цеха Лунинецкого ЖКХ. Подразделение организовало санитарную рубку аварийных и больных деревьев, раскочевку и планировку освободившейся территории, а также подготовило лунки под посадку новых саженцев, покрасило лавочки и забор.

На месте удаленных старых деревьев было посажено почти 60 саженцев остролистого клена – в их приобретении посодействовал Лунинецкий лесхоз.

Между тем, в этот теплый субботний день активная работа бурлила в самых различных уголках Микашевич. ​ Был наведён порядок на одном из городских кладбищ, где находится братская могила более 400 человек — жертв массового расстрела немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

Трудились представители местных предприятий и организаций и на уборке лесопарка, одиночных воинских захоронений, у искусственного бассейна по улице Озерная, у водонапорной башни и других значимых объектах.​ Не остались в этот день без внимания гаражные массивы, различные лесополосы

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